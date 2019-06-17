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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

СМИ: прокуратура в ближайшее время объявит о причинах смерти Мухаммеда Мурси

Экс-президент Египта умер во время заседания суда

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта обещает в самое ближайшее время обнародовать информацию о причине смерти бывшего президента Мухаммеда Мурси. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Биография экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

Мурси умер в понедельник во время заседания суда. В настоящее время, по данным телеканала, проводится патологоанатомическая экспертиза. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности после того, как в течение получаса выступал с показаниями по делу о шпионаже, на процессе по которому он проходит одним из главных обвиняемых. Родственники экс-главы государства уже ходатайствуют о передаче им тела для погребения по своему усмотрению.

В августе политику исполнилось бы 68 лет.

Теги
ЕгипетМурси, МухаммедУмер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
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