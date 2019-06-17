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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
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Al Jazeera: эмир Катара заявил, что скорбит в связи со смертью экс-президента Египта

Мухаммед Мурси умер во время заседания суда

ТАСС, 17 июня. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в понедельник, что глубоко опечален смертью бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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Биография экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

"Мы с глубокой скорбью узнали о внезапной смерти экс-президента Мухаммеда Мурси, - отметил эмир. - Выражаю искренние соболезнования его семье и братскому египетскому народу".

Исламистская ассоциация "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) призвала египетский народ к массовому участию в похоронах бывшего президента, сообщает Reuters.

Экс-глава страны умер ранее днем во время судебного процесса по одному из заведенных на него дел. По некоторым данным, у него случился сердечный приступ. Мурси почувствовал себя плохо, после чего упал в обморок. Как заявили в Генпрокуратуре, в больницу его доставили уже мертвым. В настоящее врем проводится судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой надзорный орган обещает обнародовать подробный отчет о причинах смерти.

Теги
КатарЕгипетТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхМурси, МухаммедУмер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
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