Al Jazeera: эмир Катара заявил, что скорбит в связи со смертью экс-президента Египта

ТАСС, 17 июня. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в понедельник, что глубоко опечален смертью бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera .

"Мы с глубокой скорбью узнали о внезапной смерти экс-президента Мухаммеда Мурси, - отметил эмир. - Выражаю искренние соболезнования его семье и братскому египетскому народу".

Исламистская ассоциация "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) призвала египетский народ к массовому участию в похоронах бывшего президента, сообщает Reuters.

Экс-глава страны умер ранее днем во время судебного процесса по одному из заведенных на него дел. По некоторым данным, у него случился сердечный приступ. Мурси почувствовал себя плохо, после чего упал в обморок. Как заявили в Генпрокуратуре, в больницу его доставили уже мертвым. В настоящее врем проводится судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой надзорный орган обещает обнародовать подробный отчет о причинах смерти.