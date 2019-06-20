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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

В России создали залоговый фонд помощи подвергшимся уголовному преследованию бизнесменам

По словам общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александра Хуруджи, средства для его наполнения есть

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Всероссийский фонд для освобождения арестованных предпринимателей под залог уже создан, средства для его наполнения есть, сообщил ТАСС общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

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Ранее в ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" Александр Хуруджи сообщил о том, что для бизнесменов в качестве меры пресечения по экономическим преступлениям чаще всего избирается мера пресечения в виде ареста. Он попросил президента о рассмотрении возможности отпускать таких предпринимателей под залог. Президент, отвечая на вопрос, сообщил, что "нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений", "использовать залог можно и нужно в качестве меры пресечения наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде". При этом глава государства отметил, что полностью отказаться от ареста невозможно, и основная проблема в данном случае - бессрочное содержание под стражей.

"Он создан [залоговый фонд]. Если начнут [избирать] меру пресечения в виде залога, мы найдем возможность, как быстро его наполнить: есть предприниматели, есть большое количество фондов, которые поддерживают эту инициативу. Сейчас проблема в том, что суд не дает [отпустить под залог]. Мы достаточно быстро среагируем, у нас все комплекты документов, практика, включая международную, какие разъяснения, какие постановления Верховному суду нужно объяснить для того, чтобы все это задвигалось - все это у нас готово", - сказал он.

Ранее после обращения на прямую линию президента РФ Хуруджи выразил надежду, что бизнесменов, проходящих по экономическим преступлениям, станут чаще отпускать под залог, нежели избирать меру пресечения в виде ареста.

Как сообщалось, всероссийский залоговый фонд, предназначенный для внесения залога с целью освобождения из-под ареста предпринимателей, будет рассчитан на первом этапе на помощь примерно 50 бизнесменам в год. Бизнес-омбудсмен Борис Титов отмечал две сложности при создании фонда: проработку юридической стороны его работы и создание капитала, за счет которого можно было бы вносить залоги.

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