В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии". Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил один из авторов этой идеи, адвокат Звиад Кордзадзе.

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По его словам, для участия в акции пользователи должны оставить на своей странице в Facebook запись об отдыхе в стране, сопроводив ее хэштегом #ОтдохнивГрузии на грузинском языке. Идею подхватило множество пользователей, в том числе оперные певицы Тамар Ивери и Анита Рачвелишвили.

"Может быть, у этой акции никакого чудотворного экономического эффекта не будет, но главным для меня является поддержка людей и занятие важным делом. Целью нашей акции является поддержка туризма. Лично я планирую отдохнуть в Сванетии [высокогорная Грузия]", - сказал Кордзадзе.

Некоторые интернет-пользователей решили развить изначальную идею кампании и создали специальную группу под названием "Летний отдых в Грузии", в которой делятся информацией о местах для отдыха.

Запрет на полеты и последствия для туризма

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Ограничение турпотока, вызванное акциями протеста в стране, способно нанести серьезный урон грузинской экономике. По данным Национальной администрации туризма, в мае текущего года граждане России нанесли более 172 тыс. визитов в республику, что на 53,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

Как сообщил в субботу основатель грузинской неправительственной организации "Банки и общество", занимающейся исследованиями финансовых и экономических процессов, Георгий Кепуладзе, в случае полного запрета полетов ущерб для экономики страны может составить от $250 до $300 млн, что составляет 8-9% от общих доходов.

В воскресенье президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews призвала туристов из России продолжать приезжать в страну, а политикам - урегулировать кризис, разгоревшийся в стране в последние дни.