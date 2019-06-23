Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о туристах из России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье ответила на призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к российским туристам, что они должны продолжать приезжать в Грузию. По ее мнению, если российские туристы не чувствуют себя в Грузии "дорогими гостями", то они не должны туда ездить.

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси". А на каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное "высоко-высоко в горах...", - написала она в Facebook.

Захарова добавила, что именно за эти эмоции туристы и платят деньги. По ее словам, россияне были уверены, что в Грузии эти эмоции идут именно от сердца. Захарова заключила, что если в Грузии не испытывают таких чувств или не готовы их сыграть, то никому никто ничего не должен.

В воскресенье президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, так как любят эту страну, а политикам следует решать проблемы.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".