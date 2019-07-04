Пассажир загоревшегося при посадке самолета Москва - Сочи отсудил у Utair 786 тыс. рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Истринский суд Московской области взыскал с авиакомпании Utair 786 тыс. рублей по иску пассажира, летевшего рейсом Москва - Сочи в 2018 году, когда самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся. Об этом ТАСС сообщил представитель истцов, управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

"Истринский суд Подмосковья в пользу одного из моих доверителей взыскал с авиакомпании Utair 786 тыс. рублей", - сказал он.

Ранее представитель истцов рассказал ТАСС, что исковые заявления были поданы в Нагатинский суд Москвы и Истринский суд Московской области. Один из истцов просит взыскать с авиакомпании компенсацию за причиненный вред здоровью в размере 340 тыс. рублей, 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. рублей за испорченные вещи. Трое истцов, подавшие иск в подмосковный суд, просят взыскать в общей сложности 10 млн рублей за моральный вред, 1,47 млн рублей в качестве компенсации за причинный вред здоровью и 225 тыс. рублей за испорченные вещи.

В ночь на 1 сентября 2018 года самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший рейсом Москва - Сочи, выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. Погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей - у него случился сердечный приступ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").