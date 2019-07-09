Запрещаем запрещать: почему ЕЭК вступилась за алкоэнергетики и что говорит Минздрав

7 июля газета "Известия" написала, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, которое должно обязать Россию возобновить производство и оборот содержащих алкоголь энергетиков. Ограничения в отношении них действуют на территории РФ с 1 января 2018 года.
Разбираемся, почему был введен запрет и что не устраивает ЕЭК.
Почему и когда в России ограничили оборот алкоэнергетиков?
С 1 января 2018 года на территории России запрещены производство и оборот алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции; исключение составляют напитки, производящиеся для продажи за рубежом. Связано это с негативным влиянием таких напитков на здоровье.
До принятия федерального закона ограничения вводили на региональном уровне. Так, в Москве продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков не допускается с 1 мая 2015 года. К сентябрю 2017-го ограничения были установлены в 67 субъектах РФ. Однако в ряде регионов их пришлось отменить по решению Верховного суда, постановившего, что подобные ограничения могут устанавливаться только федеральным законом.
По словам медиков, употребление алкоэнергетиков приводит к серьезным проблемам со здоровьем: повышению давления, появлению тревожности, перевозбуждению и психозам, есть риск летального исхода в результате остановки сердца. Также возрастает вероятность развития у человека слабоумия и болезни Паркинсона.
Почему ЕЭК настаивает на возобновлении продаж?
ЕЭК заявляет о необходимости выполнения п. 2 ст. 53 Договора о Евразийском экономическом союзе от 2014 года.
"Из него следует, что продукция, которая соответствует техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС", — сообщил "Известиям" один из участников совещаний коллегии.
Уточняется, что алкогольные энергетики находятся под действием техрегламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции". В связи с этим к ним не может применяться национальное законодательство, полагают в ЕЭК.
Напомните, что такое ЕЭК?
Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членами которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
В ее задачи входит регулирование таможенных, торговых, промышленных, энергетических и других отношений членов ЕАЭС. Решения ЕЭК принимаются коллегиально Советом ЕЭК, состоящим из пяти человек — представителей каждой страны ЕАЭС, и обязательны к исполнению на территории государств-участников.
Штаб-квартира организации находится в Москве.
Как отреагировали на заявление ЕЭК в России?
Минфин РФ выразил несогласие с претензией ЕЭК. "В случае если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан РФ, государство обязано устанавливать более строгие правила", — заявили изданию в пресс-службе министерства.
В Минэкономразвития заявили, что Российская Федерация не поддерживает принятие решения коллегии ЕЭК по данному вопросу.
"Более того, считаем, что такое решение будет носить явно выраженный антисоциальный характер и повлечет репутационные риски для ЕЭК", — заявил официальный представитель министерства.
Также в министерстве отметили, что, согласно данным исследований, 7,2% раствор этилового спирта без кофеина вызывает более выраженное состояние опьянения, чем аналогичные по крепости слабоалкогольные напитки. Это свидетельствует о маскирующем действии тонизирующих компонентов на этиловый спирт и увеличении объемов потребления алкоэнергетиков без возникновения алкогольного опьянения.
В Минздраве также не видят оснований для возобновления продажи алкоэнергетиков.
"Специалистами отмечается крайне негативное воздействие алкогольных энергетиков на организм человека, такие как асоциальное поведение, непонимание уровня собственного опьянения. Таким образом, основания для отмены действующего в настоящее время запрета производства и оборота алкогольной продукции, содержащей кофеин, отсутствуют", — сообщили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.