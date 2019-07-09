Запрещаем запрещать: почему ЕЭК вступилась за алкоэнергетики и что говорит Минздрав

С 1 января 2018 года на территории России запрещены производство и оборот алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции; исключение составляют напитки, производящиеся для продажи за рубежом. Связано это с негативным влиянием таких напитков на здоровье.

До принятия федерального закона ограничения вводили на региональном уровне. Так, в Москве продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков не допускается с 1 мая 2015 года. К сентябрю 2017-го ограничения были установлены в 67 субъектах РФ. Однако в ряде регионов их пришлось отменить по решению Верховного суда, постановившего, что подобные ограничения могут устанавливаться только федеральным законом.

По словам медиков, употребление алкоэнергетиков приводит к серьезным проблемам со здоровьем: повышению давления, появлению тревожности, перевозбуждению и психозам, есть риск летального исхода в результате остановки сердца. Также возрастает вероятность развития у человека слабоумия и болезни Паркинсона.