Денисова предложила отпустить украинских моряков под свое поручительство

"В Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручительство. Я, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, предложила свое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных на следующем заседании, если такое будет", - написала Денисова в среду в Facebook.

Она отметила, что суд сегодня удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца - до 24 и 26 октября. "Такой результат был ожидаем, - считает Денисова. - Безусловно, остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и, если будут договоренности и политическая воля, это произойдет".

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.

МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины "прочитал в интернете".