Специалисты не выявили нарушений при проверке оборудования в онкодиспансере Воронежа

ВОРОНЕЖ, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили проверку медоборудования онкологического диспансера, где в мае во время процедуры лучевой терапии на чешском аппарате Teragam погибла 51-летняя женщина. Остальная техника работает без нарушений, сообщила пресс-служба правительства области.

22 мая у гамма-терапевтического аппарата 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм, женщину сдавило между столом и аппаратом. Росздравнадзор установил, что аппарат не зарегистрирован на территории РФ и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

"Завершена комплексная проверка всех 98 действующих единиц медоборудования воронежского онкодиспансера. Оно работает в штатном режиме, нареканий нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, аппарат Teragam будет утилизирован после окончания следствия. "К дисциплинарной ответственности за нарушения при оформлении процедурного листа лучевой терапии привлечены врач-радиолог радиологического отделения, заведующий радиологического отделения и заместитель главного врача по радиологической и химиотерапевтической помощи", - отмечается в сообщении.

При правительстве области создана рабочая группа по расследованию ЧП, решение по вопросу о сумме выплаты компенсации семье погибшей примут региональные власти.