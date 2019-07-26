AP: в США остановивший вирус WannaCry британец избежал тюрьмы за другое вредоносное ПО

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Британский программист и специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс, который в 2017 году сумел остановить вирус-вымогатель WannaCry, не попадет в тюрьму в США за создание другого вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press .

По его данным, окружной суд в Милуоки (штат Висконсин) в пятницу приговорил Хатчинса к сроку заключения, равному тому, который британец находился под стражей. Осужденному предписано в течение года соблюдать условия надзорного режима. Хатчинсону, который в мае признал себя виновным, грозило до 10 лет тюрьмы. Прокуратура предложила ему смягчение наказания в обмен на чистосердечное признание.

Власти США в 2017 году предъявили обвинения Хатчинсу в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. По данным прокуратуры, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года. Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе (штат Невада) в августе 2017 года, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности.

Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая 2017 года сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry.