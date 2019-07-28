Патриарх Кирилл начал литургию ко Дню крещения Руси

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь Дня крещения Руси совершает литургию в Успенском соборе Московского Кремля и после нее возглавит крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади и праздничный молебен.

Праздничный молебен и литургия пройдут в воскресенье и в строящемся главном храме Росгвардии в Балашихе, который также был освящен в честь святого благоверного князя Владимира. "В литургии примут участие руководство Росгвардии, семьи военнослужащих и сотрудников ведомства, жители города, представители Русской православной церкви и строительной компании, которая возводит храм", - сообщил департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

В группе храма равноапостольного великого князя Владимира "ВКонтакте" приведена информация о том, что в День крещения Руси из Центрального музея войск национальной гвардии для молебна в храм будет привезена икона святого равноапостольного князя Владимира.

История праздника

В церковном календаре Русской православной церкви 28 июля отмечается день памяти крестителя Руси великого князя Киевского Владимира, канонизированного Русской церковью в XIII веке. Согласно "Повести временных лет", князь принял крещение в Корсуни - византийском поселении на территории Крыма, после чего православие на Руси стало государственной религией. На государственном уровне празднование крещения Руси впервые состоялось в Российской империи в день памяти святого князя Владимира 15 июля 1888 года (по старому стилю) в связи с 900-летием этого события. В 1988 году масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в СССР.

В июне 2008 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II от имени Архиерейского собора РПЦ обратился к руководству России, Украины и Белоруссии с предложением включить день памяти святого Владимира в число государственных памятных дат. В августе 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин поручили Министерству культуры разработать соответствующий законопроект, который был подписан главой государства уже в мае 2010 года.

Празднование за рубежом

На Украине День крещения Киевской Руси - Украины отмечается ежегодно 28 июля. Праздник был установлен 25 июля 2008 года указом президента страны Виктора Ющенко. По данным информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ), 27 июля в Киеве прошел крестный ход, в котором приняли участие до 300 тыс. человек, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что на нем собралось около 30 тыс. человек. О намерении провести свой крестный ход 28 июля заявила и непризнанная поместными православными церквями Православная церковь Украины (ПЦУ).

В Белоруссии день памяти князя Владимира не имеет официального статуса и отмечается только как церковный праздник.