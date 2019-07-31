Задержан еще один участник акции 27 июля в Москве по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали еще одного участника несанкционированной акции 27 июля в Москве по делу о массовых беспорядках, Кирилла Жукова. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которого оказывают правовую помощь задержанному.

"По уголовному делу о массовых беспорядках задержан Кирилл Жуков, ранее привлеченный к административной ответственности (штраф) за участие в акции 27 июля. Сейчас находится на допросе в СКР на Новокузнецкой улице",- сказал Чиков. По его словам, ранее задержанный Сергей Фомин, в квартире которого прошел обыск, сейчас отпущен из СК и находится в статусе свидетеля.

Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) после проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве. Оно стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, накануне проведения митинга организаторы размещали в интернете призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.