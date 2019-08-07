Экс-главред Elle Елена Сотникова: с Аллой Вербер ушла эпоха большого глянца в России

Алла Вербер умела сочетать коммерческий талант и деловую интуицию с душевностью и женственностью. Такое мнение выразила ТАСС бывший главный редактор журнала Elle Елена Сотникова. Накануне стало известно, что вице-президент компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа умерла на 62-м году жизни.

"Никогда не забуду лучезарную улыбку Аллы. Это уверенное спокойствие счастья, которое она излучала, держа на руках свою первую новорожденную внучку. Ее умение держать любой удар, смелость, доброту и невозмутимость. Способность не реагировать на злой российский интернет. Умение сочетать коммерческий талант и деловую интуицию с душевностью и женственностью", - сказала она.

Сотникова назвала Вербер радушной и гостеприимной хозяйкой, великолепным кулинаром и вспомнила ее традиционные новогодние обеды для главных редакторов журнала. "Алла всегда лично следила за тем, чтобы мы непременно попробовали "соленые огурчики и вот этот салат по моему рецепту" - блюд на столе было не сосчитать, а меню непременно составлялось под ее руководством", - отметила экс-главред Elle.

Она также рассказала о "грандиозном" влиянии Вербер на развитие моды в России. По словам Сотниковой, она смогла привести на отечественный рынок не только самые знаменитые, но и малоизвестные остромодные бренды, а также стала не только коммерческим партнером, но и другом многих великих дизайнеров. "Невозможно отдельно не отметить Доменико Дольче и Стефано Габбана, - с какой грацией и великолепием она носила их женственные платья <...> Их отношения довольно быстро переросли в тесную дружбу, и "дольче" далеко не единственные, кто искренне уважал и любил нашу великую и смелую Аллу Вербер", - заявила она.

Сотникова вспоминает, как Вербер одной из первых поздравила Elle с 20-летием. Она пришла на праздник в "Геликон Опере", где состоялся показ эксклюзивной программы примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина. "Я так рада, что Алла успела разделить с нами эту радость. "Желаю вам, чтобы следующие 20 лет были не менее впечатляющими", - сказала она тогда, в 2016 году. Пожалуй, это один из немногих прогнозов Аллы Константиновны, провидицы от большой моды, которому вряд ли суждено осуществиться", - добавила Сотникова.

Экс-главред Elle считает, что в ближайшем будущем никто не сможет сравниться с человеком такого масштаба. "Вместе с Аллой Вербер ушла эпоха. Большой глянец, надежды на расцвет русской моды, ставка иностранных марок на российских покупателей", - заключила она.

Об Алле Вербер

Алла Константиновна Вербер рoдилась 21 мая 1958 года в Ленинграде (Cанкт-Петербурге). По настоянию родителей поступила в медучилище, но, как часто говорила в интервью, уже тогда знала, что хочет заниматься модой.

В конце 1970-х годов вместе с cемьей переехала в Австрию, а затем в Канаду. Получила прoфильное образование, окончив факультет менеджмента универcитета McGuill в Монреале. В 1984 году она oткрыла в Торонто свой первый мoдный бутик Katia of Italy.

В 1989 гoду Вербер предлoжили стать представителем компании K-mart в Рoссии, и она вернулась на родину. С 1993 года сoтрудничала с компанией Mercury, впoследствии став ее вице-президентом. С 2003 гoда была также фэшн-директором ЦУМа.