{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Энергетики восстановили ЛЭП в Красноярском крае, поврежденные при взрывах в воинской части

В работе задействовали 39 человек и 14 единиц техники

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Ремонтные бригады компании "Россети Сибирь" завершили восстановление двух поврежденных линий электропередачи, поврежденных при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

На эту тему
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

Аварийные бригады не могли сразу приступить к восстановительным работам на ЛЭП, так как участок не был разминирован. Были повреждены две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината (АГК) "Русала", которые являются резервными для подачи электроэнергии в Ачинск.

"Воздушные линии выдачи мощности с ТЭЦ АГК "Русал" полностью введены в работу", - говорится в сообщении. Устранение повреждений началось 13 августа. Восстановлением ЛЭП занимались 39 человек и 14 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Найденного в омском лесу трехлетнего мальчика выписали из больницы
Его состояние удовлетворительное
Читать полностью