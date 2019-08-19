Энергетики восстановили ЛЭП в Красноярском крае, поврежденные при взрывах в воинской части

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Ремонтные бригады компании "Россети Сибирь" завершили восстановление двух поврежденных линий электропередачи, поврежденных при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Аварийные бригады не могли сразу приступить к восстановительным работам на ЛЭП, так как участок не был разминирован. Были повреждены две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината (АГК) "Русала", которые являются резервными для подачи электроэнергии в Ачинск.

"Воздушные линии выдачи мощности с ТЭЦ АГК "Русал" полностью введены в работу", - говорится в сообщении. Устранение повреждений началось 13 августа. Восстановлением ЛЭП занимались 39 человек и 14 единиц техники.