В РПЦ назвали погибшего мецената Абрамова подвижником русской культуры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов был подвижником русской культуры, внесшим большой вклад в сохранение культурного наследия, сказал ТАСС председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин.

Абрамов погиб в результате катастрофы вертолета 20 августа близ греческого острова Порос.

"Это был замечательный и бесстрашный человек, который создал лучший в мире частный музей русской иконы. Экспертный совет по церковному искусству много лет взаимодействовал лично с хозяином музея, всегда поражаясь его воле, широте взглядов, взгляду в будущее. Меценат самой высшей пробы, способный на подвиг ради благородной цели", - сказал он.

Калинин напомнил, что благодаря Абрамову, в Россию вернулось немало так называемых "чемоданных" икон, которые контрабандой вывозили за границу. "Например, его акции по возвращению на Родину икон "чемоданного" распила, их распиливали под размер чемодана и вывозили контрабандой. Эти многострадальные иконы бережно реставрировались, возвращались в духовное пространство России, снова служили проводниками Божественной благодати в наш грешный мир", - отметил председатель экспертного совета.

Он добавил, что экспозиция и атмосфера музея, созданного Абрамовым, "будут всегда напоминать о подвижнике и рыцаре русской культуры".