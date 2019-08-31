ТАСС отмечает 115-летие новыми проектами и расширением корсети

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ТАСС отмечает 115-летие расширением зарубежной корреспондентской сети и запуском новых проектов.

Именно 1 сентября 1904 года начало работу Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА) - первая официальная новостная служба России. За 115 лет агентство пережило несколько преобразований, меняя вместе с ними и свое название. В 2014 года оно вернулось к легендарному имени ТАСС, которое используется уже не как аббревиатура, но как известный в мире бренд.

Уполномочен заявить

В марте 1934 года в газетах "Правда" и "Известия" впервые было опубликовано сообщение Телеграфного агентства Советского Союза, в котором была использована фраза "ТАСС уполномочен заявить…". В течение многих лет с нее начинались официальные сообщения советского правительства. "Тассовки" разлетались по всему миру, сообщения агентства воспринимали как официальный голос Москвы. Так, ТАСС объявил миру о наличии у СССР атомной бомбы, о первом полете человека в космос и других важнейших событиях, вошедших впоследствии в учебники истории.

Долгое время ТАСС работал по подписке, поставляя информацию телеканалам и радиостанциям, газетам, журналам внутри страны и за ее пределами. С приходом "цифры" изменился подход. В наши дни ТАСС создает продукты как для профессионалов, так и для массовой аудитории.

Уполномочен рассказать

Сейчас ТАСС не только оперативно информирует о самом важном в стране и мире, но и объясняет, как и почему это происходит. Агентство делится эксклюзивными историями, интервью, графикой с многомиллионной аудиторией на своем сайте, постоянно открывая новые проекты и внедряя новые форматы.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, поздравляя ТАСС с днем рождения, отметил, что агентство приобрело "абсолютно новое дыхание". Раньше "ТАСС был уполномочен заявить", сказал Волин, а сейчас "ТАСС может интересно рассказать". Именно этим последние несколько лет ТАСС занимается и делает это успешно, отметил замминистра.

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов в преддверии юбилея объявил о запуске новых проектов. Это и анимационные новости для детей - "Ньюм", и новые приложения на сайте, включая вертикаль "Наука", спецпроекты, приуроченные к Году театра, в формате видео 360 градусов, серии подкастов.

Расширение присутствия

Главной функцией агентства остается получение и распространение информации. Как рассказал Михайлов, для решения этой задачи ТАСС планирует расширять свое международное присутствие. Кроме того, в ближайшие два года ТАСС расширит и спектр передачи новостей на иностранных языках: к существующей сейчас английской ленте будут постепенно добавляться новости на испанском, арабском, французском, китайском и немецком языках.

Сейчас ТАСС представлен крупнейшей среди российских СМИ корреспондентской сетью: 63 представительства работают в 60 странах мира. В ЮАР, Австралии, КНДР, Пакистане, Северной Македонии, Колумбии, Канаде журналисты агентства - единственные представители отечественных медиа. "Мы постоянно совершенствуем систему координации всех загранпредставительств агентства для решения глобальных международных информационных задач", - отметил первый заместитель главного редактора ТАСС, руководитель редакции международной информации Марат Абулхатин. Возрастающая конкуренция за обладание информационными рынками, технологиями диктует необходимость расширения присутствия агентства на мировом информационном пространстве, сказал Абулхатин.

По его словам, за рубежом ТАСС представляют гуру международной журналистики - в Токио работает Василий Головнин, Андрей Кириллов возглавляет представительство в Пекине, в Ливане - Дмитрий Зеленин. Как отмечает Абулхатин, молодые тассовцы уже "наступают им на пятки", проявляя высокий уровень профессионализма - в Испании, КНДР, Финляндии, Великобритании, Бельгии и других странах.

Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман считает, что так происходит именно благодаря передаче колоссального опыта из поколения в поколение. "Главное - это тассовская марка, репутация, бренд, - говорит Гусман. - Сегодня, в эпоху непрекращающегося информационного потока ТАСС должен быть флагманом информационной стабильности, точности и безупречной репутации. Именно это должно быть главным в задачах агентства и сейчас, и в перспективе".

Своим главным козырем ТАСС традиционно считает высокий уровень компетенции, наработанный многими поколениями сотрудников агентства. "В эпоху фейковых новостей эта жизненно необходимая "прививка" позволяет агентству оставаться главным источником достоверной информации, - считает главный редактор агентства Михаил Петров. - Именно на этой базе мы создаем ТАСС будущего - современное, мобильное, цифровое агентство, способное учиться новому и предлагать наиболее актуальные продукты и сервисы как для профессионального сообщества, так и для широкой аудитории".

ТАСС сейчас

Ежедневно почти 2 тыс. сотрудников создают объективную и целостную картину дня, ТАСС публикует около 1,5 тыс. сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации. Работают региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России.

Фотобанк ТАСС - крупнейшее собрание репортажных фотографий среди информационных служб СНГ, насчитывающее более 28 млн изображений. Агентство возглавляет Российский национальный комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. В 1999 году по инициативе ТАСС была создана Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) - единственное всемирное объединение русскоязычных журналистов.