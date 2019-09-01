ТАСС в честь 115-летия провел день открытых дверей для коллег и друзей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС в воскресенье отмечает 115-летие. В штаб-квартире на Тверском бульваре коллеги и друзья агентства смогли оценить точность и краткость информационных сообщений ТАСС разных лет, передать "тассовку", сфотографироваться на крыше легендарного здания в самом центре Москвы, а также узнали, что скоро ТАСС будет доступен для своих читателей в формате аудио и видео, где и когда удобно.

Вице-премьер Ольга Голодец подчеркнула, что ТАСС вызывает у его читателей огромное уважение, а многолетняя история агентства только укрепляет доверие к нему. "Мне кажется, что современное руководство делает серьезный шаг. СМИ сейчас меняются, и ТАСС идет в ногу со временем, но при этом остается самым верным принципам журналистики <…> Мы всегда опираемся на ТАСС", - сказала она.

"Раньше мы все начинали свою жизнь со сводок ТАСС. Первое агентство, которое ты читал, это было агентство ТАСС. Я думаю, что эта практика сохранилась, потому что сегодня это то агентство, которое выдает новости очень часто быстрее всех, но самое главное - достовернее всех. Это очень важное качество, которое для сегодняшней жизни может иметь даже большее значение, чем скорость. ТАСС есть ТАСС", - сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Гостям также показали пресс-центр и зал коллегии, где проходят ежедневные летучки всех творческих подразделений ТАСС. Именно здесь снимались сцены из побившего несколько рекордов фильма "Движение вверх". А еще друзья агентства могли подняться на крышу и сфотографироваться с видом на солнечную Москву. Все желающие могли попробовать с помощью телетайпа набрать информационное сообщение. Гости, привыкшие пользоваться смартфонами, признавались, что сделать это не так-то просто. В подарок самым любопытным доставалась "тассовка" на перфорированной ленте телетайпа: "ТАСС - сто пятнадцать лет".

В гостиной можно было рассмотреть награды ТАСС, узнать факты из биографии руководителей агентства, почитать "тассовки", написанные десятки лет назад о культурной и политической жизни страны. Все они составляют массив бумажной картотеки ТАСС, которая хранит тысячи и тысячи сообщений. Среди экспонатов гостиной - номер газеты "Тассовец", посвященный 50-летию агентства.

День рождения ТАСС совпадает со столетним юбилеем с момента выхода первых плакатов "Окна РОСТА" (Российское телеграфное агентство, это имя агентство носило в 1919-1937 годах), именно поэтому при входе в агентство гостей встречали стилизованные плакаты с современными уже лозунгами: "Даешь качество! ТАСС", "Фэйки, гоу хоум!", "Утки" не пройдут!". Экспозиция в гостиной ТАСС рассказала факты из истории, которая тесно переплетена с историей СССР и России. Здесь можно было увидеть плакаты РОСТА, широкоформатные фотонегативы, на которых запечатлены исторические личности, один из первых аппаратов телеграфной связи для передачи сообщений азбукой Морзе, а также ключ к расшифровке. Кроме того, сотрудники агентства рассказывали гостям, какими способами информация передавалась в агентство и как ТАСС хранит свои обширные архивы.

Со своей стороны помощник президента РФ Андрей Фурсенко заметил, что ТАСС на протяжении очень многих лет "остается одной из базовых структур, которая обеспечивает преемственность, передачу "культурного кода".

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что "вся информационная журналистика, по сути, вышла из ТАСС, потому что это основное информационное агентство страны, самое мощное в мире, с огромным авторитетом, возможностями, которое развивается, которое переходит достаточно бодро в цифровую эпоху". "Поздравляю крупнейшее наше агентство, уверен, что развитие будет в самых лучших традициях и опять быстрее всех", - добавил он.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что ТАСС для него - это, прежде всего, воспоминания из детства. "Это агентство, которое со мной на протяжении моей жизни. Из всех радиоточек и со всех экранов всегда слышалось "Телеграфное агентство Советского Союза". Если кого-то надо спросить о том, что где-то что-то случилось, то я обязательно зайду на сайт ТАСС, - поделился он. - ТАСС - опора и помощь не только для кандидатов, которые избираются в Московскую городскую думу. Это помощь для кандидатов по всей нашей необъятной родине, сейчас много избирательных кампаний: от муниципальных до выборов губернатора. Агентство обеспечивает одну из самых основных задач - информирования россиян о тех выборах, которые проводятся, как проходит избирательная кампания".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в официальном письме в адрес агентства отметила, что аббревиатуру ТАСС знали и знают во всем мире. "Все эти годы вы не только продолжаете традиции старейшего российского агентства, но и расширяете возможности ТАСС - одной из крупнейших в мире корреспондентских сетей. Желаю вам творческих достижений, продуктивной работы, здоровья мира и добра", - написала она.

Глава МЧС Евгений Зиничев в поздравительном письме также пожелал ТАСС "оставаться первыми среди первых, лучшими среди лучших", а также не терять сноровки, идти вперед и достигать вершин.

Такт, оперативность и профессионализм

Поздравить агентство с днем рождения лично пожелали не только представители политической элиты, но и деятели культуры и медиа. В беседе с ТАСС актер Леонид Ярмольник отметил, что ему нравится давать интервью именно ТАСС, "потому что корреспонденты соблюдают законы приличия, такта и моего интереса к тому, чем я занимаюсь".

Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поблагодарил ТАСС за взвешенный подход к новостям, в котором нет места для спекуляций. "Я всегда знаю, куда мне обратиться за информацией. Я имею в виду сайт и новостную ленту. Эта информация надежная и проверенная", - сказал он.

"ТАСС - акционер Первого канала, и ТАСС исторически наше все. Вы наши друзья, мы вас любим, ценим, на вас постоянно ссылаемся. И всегда рядом", - сказал гендиректор канала Константин Эрнст.

Легендарный фотожурналист ТАСС Владимир Мусаэльян, который проработал в агентстве 59 лет и продолжает свое сотрудничество с ним, отметил, что ему очень интересно наблюдать, как меняется фотожурналистика. "Раньше мы полоскали, проявляли негативы, а сейчас сидишь на трибуне, снял и тут же передал. Это фантастика какая-то, нам даже и не снилось. Так что современная журналистика похорошела в смысле оперативности, доставки материала, доступности", - отметил он.

Новые проекты

Главный редактор ТАСС Михаил Петров заметил, что традиции ТАСС заложены многими поколениями тассовцев, в их числе передача оперативной, достоверной, точной информации. "На этой основе ТАСС продолжает работать, но он, естественно, расширяет поле своей деятельности. Мы уже давно вышли в цифру, мы открываем новые форматы, например, в этом году наши проекты приурочены к Году театра в России, речь идет о виртуальных экскурсиях в видеоформате 360 градусов, - рассказал он. - На сайте открывается новый раздел "Наука", мы выходим в такую необычную для нас сферу деятельности, как подкасты. ТАСС, несмотря на богатую историю, не стоит на месте и продолжает развиваться все дальше и дальше".

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов подчеркнул, что агентство планирует удивлять свою аудиторию новыми форматами, в том числе для молодежи.

"Стоит упомянуть наши подкасты, которые мы буквально выпустили на прошлой неделе. Мы начнем с классической музыки и с личных финансов, ведь это интересует всех. Подкасты - наш эксперимент, теперь информация ТАСС может быть прослушана и воспринята там, где это удобно нашей аудитории - например, в машине утром или в горах, где угодно", - сказал Михайлов.

О дате

ТАСС отмечает день рождения 1 сентября, именно этот день стал первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА) в 1904 году. За более чем 100-летнюю историю агентство стало одной из самых авторитетных мировых информационных структур. Сегодня в агентстве работает около 2 тыс. сотрудников. Ежедневно ТАСС публикует около 1,5 тыс. сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом, среднемесячная посещаемость сайта tass.ru в январе - июле 2019 года составила около 21 млн пользователей.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют агентству оперативно получать информацию из любой точки земного шара.