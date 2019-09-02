Глава МИД Ирана выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Египте

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил глубокие соболезнования родным и коллегам посла России в Египте Сергея Кирпиченко, умершего в понедельник в возрасте 68 лет.

"К сожалению, в последние часы один из наших коллег в Министерстве иностранных дел России, посол России в Египте ушел из жизни. Я хочу выразить глубокие соболезнования членам его семьи, а также своим коллегам в МИД РФ", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кирпиченко родился в 1951 году. В разные годы он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года занимал должность посла России в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств.