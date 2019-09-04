Мединский призвал читать книги, чтобы "управлять теми, кто смотрит телевизор"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в среду на Московской международной книжной ярмарке на ВДНХ призвал россиян больше читать книги.

"Не в обиду телевизионщикам, я всегда говорю это студентам на лекциях: те, кто читает книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги", - сказал министр.

Он отметил, что россияне по-прежнему любят книги, о чем говорит очередь на входе в павильон ВДНХ, где проходит ярмарка. "Я очень рад, что открылась традиционная Московская международная книжная выставка-ярмарка, особенно рад был увидеть большую очередь на входе из желающих сюда попасть. Значит, мы по-прежнему любим книги, любим читать", - отметил Мединский.

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, на открывшейся в среду в Москве ярмарке присутствуют издатели из 33 стран, которые представляют более 100 тыс. книг. Гости выставки смогут приобрести литературные новинки из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции и Украины.