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СМИ: Мугабе похоронят в Хараре на кладбище национальных героев

Как сообщает агентство Kabuubi Media Africa, это означает, что похороны будут иметь государственный статус

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Зимбабве приняло решение похоронить бывшего президента Роберта Мугабе на национальном кладбище в Хараре, известном как "Акр национальных героев". Об этом сообщило в субботу угандийское информационное агентство Kabuubi Media Africa со ссылкой на заместителя официального представителя зимбабвийского правительства Энержи Мутоди.

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"Мугабе будет захоронен в национальной святыне, он заслуживает этого", - подчеркнул Мутоди.

"Акр национальных героев" имеет статус национального пантеона. Это также означает, что похороны будут иметь государственный статус, отмечают африканские комментаторы.

Роберт Мугабе умер в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре.

Теги
Мугабе, РобертЗимбабве
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