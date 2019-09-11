Посол РФ заявил, что Москва сделает все возможное для воссоединения Виктора Бута с семьей

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Россия настаивает на освобождении осужденного в США Виктора Бута и сделает все возможное для его воссоединения с семьей. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по итогам беседы в диппредставительстве с супругой россиянина Аллой Бут. Она вместе с дочерью прибыла в США накануне для посещения мужа 18-19 сентября в тюрьме "Марион" (штат Иллинойс). Это будет их первая встреча с 2012 года.

"Посольство России сделает все возможное для того, чтобы Виктор воссоединился с семьей, - подчеркнул Антонов. - Мы настаиваем на освобождении нашего гражданина". Российская сторона, указал он, рассматривает договоренность о свидании Бута с родственниками лишь как промежуточный шаг.

"Будем и дальше оказывать консульское содействие, обеспечивать поддержку, пока россиянин не будет освобожден и сможет спокойно вылететь в Москву, - обратил внимание посол. - Мы обращались в соответствующие структуры США для увеличения количества свиданий [Бута с семьей], и нам удалось добиться четырех встреч в неделю".

Антонов призвал правозащитников РФ и США уделять больше внимания делам несправедливо оказавшихся в американских тюрьмах россиян.

"Только общими усилиями мы сможем добиться нужного всем результата, а он только один - наши граждане должны быть освобождены, - заявил дипломат. - Посольство продолжит оказывать содействие попавшим в такую беду".

Варианты защиты

По словам Аллы Бут, на встрече с послом обсуждались многие вопросы. "Это и какие-то чисто человеческие моменты нашего пребывания в США и дальнейшего посещения Виктора, - отметила она. - Данные детали не хотела бы разглашать, поскольку это является стратегией дальнейших действий".

Адвокат россиянина Алексей Тарасов пояснил, что рассматривались все варианты защиты и действий в правовом поле. "Конечно, мы намерены реализовать эти планы в ближайшем будущем", - сказал Тарасов.

Обратный билет в Москву супруга и дочь Бута взяли на 28 октября, однако они не исключают продления пребывания в США в рамках выданной полугодовой визы.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.