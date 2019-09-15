Авен заявил, что не согласен с мнением об изжившей себя либеральной идее

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения об изжившей себя либеральной идее и ее определенную дискредитацию в глазах населения России, заявил он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" .

"Для меня она [идея] жива, и, безусловно, опять же, я упрямый и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно в экономической жизни, в экономической сфере - либеральный экономист. Для меня, конечно, либеральные, экономические прежде всего, ценности являются незыблемыми, - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о его отношении к тезису президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила. - Либеральные реформы часто бьют по большим слоям населения, и это случилось, безусловно, в России, это была болезненная реформа <...> Многое из того, что либералы обещали, они не сделали, и во многом для людей в России, к сожалению, дискредитированы, это правда".

Также Авен, в 1991-1992 годах возглавлявший Министерство внешних экономических связей РФ, отметил, что до сих пор регулярно общается с президентом РФ. "Это касается только макроэкономики, на самом деле, только банковской сферы. Раньше было больше [встреч], сейчас это бывает два-три раза в год", - сказал он.

В июне в интервью газете Financial Times президент России Владимир Путин высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры России признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультурализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны.

При этом президент РФ выразил убежденность, что либеральную идею нельзя уничтожать, так как она имеет право на существование. По его мнению, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.