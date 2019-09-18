В Минпросвещения объяснили необходимость обязательного ЕГЭ по английскому языку

как показал себя единый госэкзамен за десять лет

Эволюция ЕГЭ: как показал себя единый госэкзамен за десять лет

Национальный родительский комитет обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Автором инициативы выступила председатель комитета Ирина Волынец. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку должна проходить на добровольной основе. Кроме того, внедрение обязательных экзаменов по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ и интересам страны, а подготовку к нему ученикам придется вести в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов.

"Знание иностранного языка - это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования, и, конечно, важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах страны, так и процесс контроля знаний. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по английскому языку", - пояснили в пресс-службе министерства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что ЕГЭ по английскому языку станет обязательным в 2022 году.