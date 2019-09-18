Первое свидание Витора Бута с родными в тюрьме Марион продлилось четыре часа

МАРИОН /штат Иллинойс/, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Первая встреча россиянина Виктора Бута, находящегося в тюрьме Марион (штат Иллинойс), с супругой и дочерью завершилась в среду днем. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Алла Бут и ее дочь прибыли к зданию тюрьмы около 8:30 утра по местному времени (16:30 мск). Встреча продолжалась около четырех часов. Это была первая встреча Виктора Бута с родными с момента вынесения ему американским судом приговора в 2012 году.

Ранее Алла Бут на встрече с журналистами сообщила, что администрация тюрьмы разрешила свидания по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью по 4 часа.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в 15 млн долларов.

Тюрьма Марион, расположенная примерно в 190 км к юго-востоку от Сент-Луиса (штат Миссури), приняла первых заключенных в 1963 году. Она заменила закрытую в том же году тюрьму максимально строгого режима на острове Алькатрас в бухте Сан-Франциско. Первоначально тюрьма Марион была рассчитана на содержание 500 заключенных. С 1968 года персонал тюрьмы начал проводить "Программу по контролю и реабилитации" (Control and Rehabilitation - CARE), в рамках которой заключенные проводили большую часть времени в одиночных камерах.