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Трюдо не помнит, сколько раз наносил черный грим на лицо, но очень сожалеет об этом

Премьер-министр Канады напомнил, что всегда был против расизма, выступал за равноправие и толерантность

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады не может вспомнить, сколько раз в своей жизни наносил себе черный грим на лицо или руки, но очень сожалеет, что так поступал. Об этом в четверг он сообщил журналистам в Виннипеге (провинция Манитоба), где находится в рамках предвыборной кампании. Выступление главы правительства транслировали все национальные телеканалы.

"Это то, о чем я очень сожалею, - сказал он. - Последние вещи [фотографии и видеоролик], которые были опубликованы. Я не помню о них". Трюдо также не смог объяснить, почему так поступал, и сколько раз это повторялось, но признался, что "это была ужасная идея". Он добавил, что в то время не осознавал, насколько такое поведение может ранить людей с темным цветом кожи.

Глава правительства также заявил, что нанесение темного грима на лицо "определенно является расизмом", и напомнил, что всегда был против расизма, выступал за равноправие и толерантность. Трюдо признал, что в Канаде по-прежнему существует расизм, с которым он пообещал бороться вместе со своими избирателями.

В среду журнал Time в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо. Позже была опубликована еще одна фотография с той же вечеринки и видеоролик, сделанный предположительно в 1990-е годы, на котором будущий премьер-министр страны также предстает в темном гриме на лице и руках.

Все лидеры оппозиционных партий Канады, а также ряд мусульманских организаций обвинили главу кабмина в расизме. В среду Трюдо уже публично принес извинения за такое свое поведение. В Канаде в настоящее время идет предвыборная кампания. Парламентские выборы намечены на 21 октября.

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КанадаТрюдо, Джастин
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