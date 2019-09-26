Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил Бернадет Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью ее супруга, экс-президента Франции Жака Ширака. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Его наследие для Франции и Евросоюза останется навсегда"

Российский лидер подчеркнул, что с именем Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции.

"В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - отметил в телеграмме Путин.

Как отметил российский лидер, на посту президента Франции Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны.

Президент России также подчеркнул, что каждый раз, общаясь с Шираком, "искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях", отмечается в сообщении Кремля.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия членам его семьи, родным и близким.

Ширак возглавлял Францию в 1995-2007 годах.

Общение лидеров

Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как Ширак оставил пост президента. Обращались они друг к другу на "ты".