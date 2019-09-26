Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил Бернадет Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью ее супруга, экс-президента Франции Жака Ширака. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что с именем Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции.
"В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - отметил в телеграмме Путин.
Как отметил российский лидер, на посту президента Франции Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны.
Президент России также подчеркнул, что каждый раз, общаясь с Шираком, "искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях", отмечается в сообщении Кремля.
Путин попросил передать слова искреннего сочувствия членам его семьи, родным и близким.
Ширак возглавлял Францию в 1995-2007 годах.
Общение лидеров
Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как Ширак оставил пост президента. Обращались они друг к другу на "ты".
"Я всегда верил в русский народ под твоим руководством", - заметил однажды Ширак в беседе с Путиным.
В июне 2019 года в интервью британской газете Financial Times президент России рассказывал, что среди зарубежных лидеров, с которыми он общался, очень серьезное впечатление на него произвел именно Ширак. Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом, очень интересным и очень взвешенным человеком.
"У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров", - сказал тогда российский лидер.
В 2008 году Путин, на тот момент возглавлявший правительство РФ, отмечал, что экс-президент Франции очень тепло относится к России и глубоко ее знает. "Я разделяю его взгляды, согласно которым, не только прошлое, но и будущее России и Европы, России и Франции может и должно играть значимую роль в мировых делах, и именно это нас объединяет", - сказал Путин.