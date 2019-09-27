Песков не исключил, что Путин полетит на прощание с Шираком, но пока решения нет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин позднее будет принимать решение по вопросу об участии в церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем", - ответил пресс-секретарь на вопрос, поедет ли Путин на похороны Ширака. Песков отметил, что в пятницу "французские коллеги занимаются обсуждением деталей прощания и так далее". "Пока нет четкого порядка, появится позже в течение дня, в зависимости от этого президент будет принимать решение", - пояснил представитель Кремля.

Как ранее в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на родственников, Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас. В семье политика подчеркнули, что церемония пройдет скромно и в закрытом формате.

В то же время, как сообщало радио Europe 1, в понедельник состоится прощальная служба в церкви Сен-Сюльпис. На ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, также ожидается прибытие бывших и действующих лидеров других государств. Общая церемония прощания, согласно пожеланию семьи, должна состояться в воскресенье днем перед Домом Инвалидов в 7-м округе Парижа.

Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995-го по 2007 год.

Общение лидеров

Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как Ширак оставил пост президента. Обращались они друг к другу на "ты". "Я всегда верил в русский народ под твоим руководством", - заметил однажды Ширак в беседе с Путиным.