Песков не исключил, что Путин полетит на прощание с Шираком, но пока решения нет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин позднее будет принимать решение по вопросу об участии в церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем", - ответил пресс-секретарь на вопрос, поедет ли Путин на похороны Ширака. Песков отметил, что в пятницу "французские коллеги занимаются обсуждением деталей прощания и так далее". "Пока нет четкого порядка, появится позже в течение дня, в зависимости от этого президент будет принимать решение", - пояснил представитель Кремля.
Как ранее в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на родственников, Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас. В семье политика подчеркнули, что церемония пройдет скромно и в закрытом формате.
В то же время, как сообщало радио Europe 1, в понедельник состоится прощальная служба в церкви Сен-Сюльпис. На ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, также ожидается прибытие бывших и действующих лидеров других государств. Общая церемония прощания, согласно пожеланию семьи, должна состояться в воскресенье днем перед Домом Инвалидов в 7-м округе Парижа.
Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995-го по 2007 год.
Общение лидеров
Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как Ширак оставил пост президента. Обращались они друг к другу на "ты". "Я всегда верил в русский народ под твоим руководством", - заметил однажды Ширак в беседе с Путиным.
В июне в интервью газете Financial Times президент РФ рассказывал, что среди зарубежных лидеров, с которыми он общался, очень серьезное впечатление на него произвел именно Ширак. Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом, очень интересным и очень взвешенным человеком. "У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров", - сказал тогда российский лидер.
В 2008 году Путин, на тот момент возглавлявший правительство РФ, отмечал, что экс-президент Франции очень тепло относится к России и глубоко ее знает. "Я разделяю его взгляды, согласно которым, не только прошлое, но и будущее России и Европы, России и Франции может и должно играть значимую роль в мировых делах, и именно это нас объединяет", - сказал Путин.