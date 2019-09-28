СМИ: Саудовская Аравия разрешила россиянам получать визы на границе

ТАСС, 28 сентября. Власти Саудовской Аравии впервые вводят туристические визы для иностранных граждан из 49 стран. Как уточнила в пятницу саудовская газета Arab News , возможность посетить королевство с туристическим визитом получат граждане 38 стран Европы, включая Россию, семи стран Азии, а также жители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Визы могут быть получены через интернет или по прибытии в любом из четырех международных аэропортов королевства.

Заявки на получение виз будут приниматься с 28 сентября.

По данным издания, срок действия туристической визы составит 360 дней с момента выдачи. При этом турист сможет находиться на саудовской территории не более 90 дней во время одной поездки и не более 180 дней в течение года.

Как ранее в пятницу сообщило агентство Reuters, визу в королевство можно будет приобрести за $80, при этом доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину для туристов будет ограничен. Согласно информации агентства, запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве, будет также распространяться на туристов. При этом ношение абайи (арабского платья с длинными рукавами, как правило черного цвета - прим. ТАСС) для женщин не будет обязательным, достаточно будет "скромной одежды", в том числе и на общественных пляжах. Женщины без сопровождения родственников мужского пола также смогут посетить королевство.

О планах начать выдачу туристических виз в королевстве объявили еще в конце 2017 года и обещали запустить процесс уже в 2018 году. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.