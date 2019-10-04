Уголовное дело возбудили в отношении сына вице-президента МТС Ибрагимова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

Эту информацию ТАСС подтвердили в московском управлении ГИБДД. "Отделом дознания ОМВД России по Левобережному району возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" (ст. 264.1 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

В четверг Головинский суд Москвы санкционировал административный арест на 10 суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, пытавшегося скрыться от сотрудников ГИБДД. Он признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"), ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

По данным пресс-службы УГИБДД по Москве, около 03:00 мск в четверг сотрудники ДПС Северного административного округа на Беломорской улице попытались остановить автомобиль BMW шестой серии, однако водитель проигнорировал их требование. Сотрудники ГИБДД устроили погоню, водителю BMW удалось скрыться. Машину обнаружили только через четыре часа, внутри находились водитель и пассажир, на законные требования выйти из машины и предоставить документы они не реагировали. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло иномарки, чтобы извлечь нарушителя из машины.

При досмотре в багажнике были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Также установлено, что в момент остановки на автомобиле были установлены поддельные государственные регистрационные знаки. В ГИБДД добавили, что запрещенных веществ и предметов при задержанных не обнаружено. В отношении Ибрагимова были составлены шесть административных протоколов.