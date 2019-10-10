Борт, предположительно, с освобожденной журналисткой Юзик сел в Шереметьево

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого, предположительно, находится освобожденная властями Ирана российская журналистка Юлия Юзик, в четверг утром приземлился в аэропорту Шереметьево.

Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

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По данным онлайн-табло аэропорта, лайнер совершил посадку в 05:47 мск.

Несколько часов назад посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана решили отпустить Юзик и она вылетела в Москву рейсом "Аэрофлота".

Приземлившийся в Шереметьево самолет - единственный рейс из Тегерана в Москву за утро.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась.