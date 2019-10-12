Чехия прощается с Карелом Готтом

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Похороны величайшего чешского певца Карела Готта в субботу состоятся в Праге. В Чехии объявлен государственный траур. Гроб с телом маэстро установлен в соборе Святого Вита в Пражском граде, где в 11:00 (12:00 мск) пройдет панихида, которую возглавит глава чешских католиков - кардинал Доминик Дука, передает корреспондент ТАСС.

На панихиду будет допущен лишь узкий круг приглашенных лиц. Согласно местным СМИ, их будет около 1 тыс. человек. Тем не менее перед входом в Пражский град собралась толпа поклонников певца, которые тоже рассчитывают присутствовать при его отпевании. Ожидается участие высших руководителей республики. Президент Милош Земан хочет произнести слова прощания.

Как информировала газета "Право", после панихиды гроб с телом Готта будет доставлен в крематорий пражской больницы Мотол. Где будет покоиться прах маэстро, общественности пока не сообщается. Издание предположило, что урна будет установлена в колумбарии на Славине - месте, где похоронены самые выдающиеся чехи. Оно находится в историческом пражском квартале Вишеград.

В пятницу прошла церемония прощания общественности с Готтом. Она состоялась во дворце Жофин, расположенном на Славянском острове в центре Праги. Поклониться гробу маэстро пришли 50 тыс. граждан.

Готт был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе и в других странах. В будущем году, как сообщил Пражский град, его заслуги перед родиной будут отмечены посмертно высшим чешским орденом - орденом Белого льва первой степени. В Праге планируют назвать именем маэстро одну из улиц или площадей.

Карел Готт умер 1 октября на 81-м году жизни. Своим учителем он называл оказавшегося в Праге после Октябрьской революции ученика Федора Шаляпина - русского оперного певца, а затем преподавателя Пражской консерватории Константина Каренина. За свою творческую карьеру Готт записал более двух тысяч песен, только в Чехии выпущено свыше 200 его альбомов. За рубежом в общей сложности продано 30 млн аудионосителей с его записями. Самым продаваемым остается альбом "Карел Готт", вышедший в СССР в 1977 году (4,5 млн экземпляров). Маэстро снялся примерно в 30 художественных фильмах, главным образом комедийных и музыкальных.