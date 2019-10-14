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Тайфун "Хагибис"

В Посольстве РФ в Японии заявили, что туристы из Екатеринбурга скоро вернутся на родину

Ранее в посольство России в Японии обратилась группа из 16 россиян, которые не смогли покинуть страну после отмены рейсов из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Туристы из Екатеринбурга, которые не могут покинуть Токио после отмены рейсов из-за мощного тайфуна "Хагибис", в скором времени должны вернуться на родину. Об этом корреспонеднту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Японии.

"Сотрудники посольства вышли на связь с туроператором, который занимался организацией поездки российских туристов в Японию. В ближайшее время он должен забронировать им новые билеты, чтобы они смогли вылететь домой", - отметили в дипломатическом представительстве.

В посольство РФ в понедельник обратилась группа из 16 россиян, которые прилетели в Японию из Екатеринбурга. Они не смогли покинуть страну в связи с отменой ряда внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines. После обращения им была оказана необходимая консульская поддержка.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах на данный момент не поступала. Всего в результате воздействия тайфуна погибли 58 человек, около 200 пострадали, 14 числятся пропавшими без вести.

Теги
ЯпонияРоссияТайфун "Хагибис"
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