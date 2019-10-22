Трамп поздравил японцев с интронизацией Нарухито

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в поздравлении народу Японии в связи с восшествием на престол императора Нарухито отметил крепость уз дружбы между двумя странами. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома.

"От имени американцев Мелания и я направляем наши теплые поздравления народу Японии по случаю интронизации новых императора и императрицы. В связи с приходом новой эры Рэйва, или "прекрасной гармонии", наши узы дружбы крепки как никогда, - отмечается в тексте. - Наше партнерство является столпом мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире. Мы направляем народу Японии наилучшие пожелания, [выражаем] крайнее уважение в связи с этим радостным событием".

Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме. Делегацию США на торжествах возглавляет министр транспорта Элейн Чао.