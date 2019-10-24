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Единороссы заявили, что продолжат добиваться приравнивания вейпов к сигаретам

Ранее думский комитет по охране здоровья рекомендовал отклонить соответствующую поправку, которая была предложена к законопроекту о курительных комнатах в аэропортах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" продолжит добиваться приравнивания на законодательном уровне к табачным изделиям электронных сигарет (вейпов), курительных смесей и нагревателей табака. Об этом журналистам в четверг заявил руководитель думских единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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Ранее думский комитет по охране здоровья рекомендовал отклонить соответствующую поправку, которая была предложена к законопроекту о курительных комнатах в аэропортах. По словам председателя комитета Дмитрия Морозова, эта поправка не соответствуют исходной концепции законопроекта.

Неверов напомнил, что сейчас в Госдуму уже внесен отдельный законопроект о том, что на вейпы, нагреватели и прочие средства доставки никотина в организм должны распространяться такие же ограничения, как и на сигареты.

"Попробуем вынести все-таки эту поправку на отдельное голосование (по законопроекту о курилках в аэропортах во втором чтении - прим. ТАСС) в палате. И если представитель комитета, который будет докладывать, скажет о том, что данный законопроект [о вейпах] будет приниматься в концепции нашей поправки, то мы тогда снимем поправку с рассмотрения. Если он не будет приниматься, мы будем настаивать на ее принятии на отдельном голосовании Госдумы", - сказал Неверов.

Как следует из текста поправки, в законодательстве предлагается дать определение термину "курение бестабачных курительных изделий". Под ним подразумевается "использование бестабачных курительных изделий, продуцирующих аэрозоль, пар или дым, возникающие от тления или нагревания таких изделий, в том числе путем нагревания жидкости, в целях вдыхания (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством РФ)". Кроме того, прописываются такие термины, как "бестабачная курительная смесь", "курительный сироп", "курительный камень", "электронное курительное изделие".

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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