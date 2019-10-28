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Кремль не комментирует смерть советского диссидента Буковского

Писатель умер 27 октября на 77-м году жизни в городе Кэмбридж

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет комментариев по поводу смерти советского диссидента и писателя Владимира Буковского, который умер в воскресенье на 77-м году жизни в городе Кэмбридж.

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"Нет, я никак не мог бы это прокомментировать. У нас нет комментария на этот счет", - сказал Песков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации Bukovsky Center, Буковский умер в 21:30 по Гринвичу (00:30 мск) в больнице "Эдденбрукс". Согласно информации, распространенной в пресс-релизе, смерть наступила в результате сердечного приступа. В пресс-службе отметили, что в последние годы Буковский испытывал проблемы со здоровьем.

Буковский в 60-70-е годы прошлого столетия был известным деятелем диссидентского движения в СССР и в 1972 году был приговорен за "антисоветскую агитацию" к двум годам тюрьмы и пяти годам ссылки. В 1976 году в аэропорту Цюриха нейтральной Швейцарии власти СССР обменяли писателя на находившегося в заключении в Чили лидера Коммунистической партии этой страны Луиса Корвалана. С тех пор экс-диссидент постоянно проживал в английском городе Кембридж.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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