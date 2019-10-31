Видео с издевательствами якобы над Шамсутдиновым сняли 6-7 лет назад в уральской колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Видеоролик, на котором якобы изображены издевательства над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, было снято в екатеринбургской исправительной колонии № 2 около семи лет назад. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
"Давно это было расследовано, вынесен приговор тем, кто этим занимался. Видео было снято в екатеринбургской ИК-2 в 2012 или 2013 году, преступники были изобличены в 2016 году. Суд состоялся в 2017 году", - сказал Левченко.
Ряд СМИ в четверг опубликовали видео издевательства над молодым человеком с подписью, что на нем изображен Рамиль Шамсутдинов, застреливший сослуживцев в Забайкалье 25 октября. Позднее Минобороны РФ заявило, что данная видеозапись не имеет отношения к Шамсутдинову.
25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан в тот же день. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 28 октября военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц.