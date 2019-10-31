У Минобрнауки нет претензий к Физическому институту РАН

СВЕТЛОГОРСК. /Калининградская область/. 31 октября. / ТАСС/. У министерства науки и высшего образования нет вопросов к деятельности Физического института РАН (ФИАН), где накануне прошли следственные мероприятия, заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков.

"У министерства нет вопросов к институту. Это один из лучших наших институтов <...> По итогам наших мероприятий у нас в последнее время претензий к институту нет" - сказал Котюков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли замечания к хозяйственной деятельности ФИАН, которая, по всей видимости, и стала основанием для прихода правоохранительных органов в институт с обыском.

Котюков также отметил: "Насколько я знаю, это дело именно к институту отношения не имеет".

Директор ФИАН Николай Колачевский после обысков в среду был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Он сообщил журналистам, что его подозревают в контрабанде оптических элементов. По его словам, представители правоохранительных органов объяснили причину следственных действий проблемой с фирмами, которые арендуют помещения в институте. Министерство науки и высшего образования РФ ранее отмечало, что при согласовании сдачи в аренду подведомственными организациями временно неиспользуемых помещений получает информацию только о самих объектах. Президент РАН Александр Сергеев, в свою очередь, сказал, что происходящее вокруг ФИАН не связано с научной деятельностью института. По его мнению, следственные мероприятия относятся к вопросам хозяйственной деятельности, к которой РАН не имеет отношения.