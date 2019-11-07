Суд Израиля отложил решение по петиции россиянина Буркова против его выдачи США

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Высший суд справедливости Израиля отложил в четверг решение по петиции содержащегося в израильской тюрьме с 2015 года по американскому запросу россиянина Алексея Буркова против его экстрадиции в США. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Сегодня [7 ноября] состоялось заседание Высшего суда справедливости Израиля по петиции Буркова против его экстрадиции в США. Суд выслушал прения сторон и отложил решение для последующего рассмотрения. После рассмотрения суд вышлет нам решение. Дата следующего заседания не назначалась", - сказал защитник россиянина.

Ирони сообщил, что "во время заседания защитой было заявлено, что израильская прокуратура уже в течение трех лет никак не реагирует на прошение об экстрадиции Буркова в Россию, которое было подано в письме от Генеральной прокуратуры Российской Федерации". "Израильская сторона попросила представить свои доводы суду без присутствия защиты, ей это было позволено. Суд выслушал эти доводы и принял решение, что будет рассматривать дело дальше", - добавил он.

30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам. 3 ноября защита россиянина подала в Высший суд справедливости Израиля апелляцию на решение министра юстиции и попросила запретить выдачу россиянина в США. Судья тогда же постановил приостановить экстрадицию в Соединенные Штаты до вынесения решения.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям.