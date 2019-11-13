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Дело историка Олега Соколова

Арестованному за убийство историку Соколову принесли в изолятор очки

На встрече с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым историк сообщил, что особых жалоб на содержание у него нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Защита удовлетворила просьбу арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова и передала ему очки. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в центре Петербурга, сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев.

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Ранее историк обратился к председателю городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Холодову с просьбой передать ему в изолятор очки, так как он не может без них читать.

На встрече с Холодовым Соколов также отмечал, что в изоляторе его "никто не бьет" и особых жалоб у него нет. Сам Холодов рассказал ТАСС, что нарушений в рамках деятельности ИВС зафиксировано не было.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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