Арестованному за убийство историку Соколову принесли в изолятор очки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Защита удовлетворила просьбу арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова и передала ему очки. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в центре Петербурга, сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев.

Ранее историк обратился к председателю городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Холодову с просьбой передать ему в изолятор очки, так как он не может без них читать.

На встрече с Холодовым Соколов также отмечал, что в изоляторе его "никто не бьет" и особых жалоб у него нет. Сам Холодов рассказал ТАСС, что нарушений в рамках деятельности ИВС зафиксировано не было.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.