{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске

Адвокат охранника колледжа в Благовещенске подал две жалобы в суд

По словам адвоката, защита просит отменить постановление о возбуждении уголовного дела и постановление о привлечении в качестве обвиняемого Олега Ермолова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Защита сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) "Сириус-А" Олега Ермолова, арестованного по делу о стрельбе в колледже Благовещенска, подала две жалобы в суд, сообщил в среду ТАСС представитель защиты обвиняемого.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

"Сегодня мною были поданы две жалобы: на постановление о возбуждении уголовного дела и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ермолова Олега Александровича. Жалобы поданы в Благовещенский городской суд", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в жалобах содержится просьба об отмене обоих постановлений. Однако пока защита не будет раскрывать изложенные в них доводы. Эта информация должна прозвучать в суде.

Во вторник Амурский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты Ермолова на его арест, оставив обвиняемого под стражей. Ермолов обвиняется в выполнении работ, не отвечавших требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Опубликован законопроект о домашнем насилии. Что он предлагает?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС