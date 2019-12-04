Адвокат охранника колледжа в Благовещенске подал две жалобы в суд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Защита сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) "Сириус-А" Олега Ермолова, арестованного по делу о стрельбе в колледже Благовещенска, подала две жалобы в суд, сообщил в среду ТАСС представитель защиты обвиняемого.

"Сегодня мною были поданы две жалобы: на постановление о возбуждении уголовного дела и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ермолова Олега Александровича. Жалобы поданы в Благовещенский городской суд", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в жалобах содержится просьба об отмене обоих постановлений. Однако пока защита не будет раскрывать изложенные в них доводы. Эта информация должна прозвучать в суде.

Во вторник Амурский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты Ермолова на его арест, оставив обвиняемого под стражей. Ермолов обвиняется в выполнении работ, не отвечавших требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.