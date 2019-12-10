Один из пострадавших при стрельбе в Благовещенске намерен через суд взыскать 2 млн рублей

ТАСС, 10 декабря. Один из пострадавших при стрельбе, которую в ноябре открыл студент в одном из колледжей в Благовещенске, намерен через суд взыскать 2 млн рублей компенсации, сообщил во вторник ТАСС адвокат Андрей Иванов, который защищает интересы охранявшего здание охранного предприятия "Сириус-А".

"Насколько мне известно, в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск на 2 млн рублей. Он будет рассматриваться, если уголовное дело передадут в суд. Подал [иск] пострадавший в отношении лиц, которые будут признаны виновными в совершении преступления", - сказал Иванов.

В связи с ЧП возбудили три уголовных дела. По одному из них арестованы генеральный директор и сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А".

Ранее во вторник Арбитражный суд Амурской области на 100 тыс. рублей оштрафовал ЧОП. По данным прокуратуры, охранявший колледж сотрудник предприятия не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал. Кроме того, он впустил в здание учебного заведения учащегося, который пронес внутрь охотничье ружье. Тем самым, по мнению ведомства, ЧОП грубо нарушил требования лицензии.