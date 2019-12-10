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Кириенко: число обращений к омбудсмену после открытия Дома прав человека может вырасти

Первый заместитель руководителя Администрации президента отметил, что инфраструктура новой штаб-квартиры российского омбудсмена делает процесс общения более быстрым и удобным

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что число обращений граждан к уполномоченному по правам человека в РФ может увеличиться после открытия Дома прав человека в Москве, так как инфраструктура новой штаб-квартиры российского омбудсмена делает процесс общения более быстрым и удобным.

"Мне кажется, что обращений [к омбудсмену] должно стать больше, потому что людям стало удобнее [обращаться к омбудсмену]", - сказал Кириенко во вторник на церемонии открытия здания.

По его словам, увеличению числа обращений будут способствовать, в частности, появление в приемной так называемой электронной очереди, электронный документооборот и возможность записаться на прием к уполномоченному дистанционно. Кириенко отметил, что новая инфраструктура также сделает работу сотрудников аппарата омбудсмена более комфортной.

Открытие здания, расположенного на Смоленском бульваре в центре Москвы, приурочено к отмечаемому во вторник Международному дню прав человека. В церемонии приняли участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель ЦИК Элла Памфилова, а также региональные уполномоченные по правам человека, представители правозащитного и научного сообществ. Участники ознакомились с экспозицией об истории и деятельности института государственной правозащиты в России.

В пресс-службе омбудсмена ранее сообщали, что в Доме прав человека будет просторная приемная с системой электронной очереди и комната для посетителей с детьми. Также реализована концепция доступной среды для людей с ограниченными возможностями и создан ситуационный центр, который позволяет организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными и проводить совместные приемы граждан.

Как сообщила ранее ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, с момента назначения на должность омбудсмена в апреле 2016 года до настоящего времени она рассмотрела более 140 тыс. обращений граждан, на личных приемах уполномоченным и сотрудниками аппарата принято более 15 тыс. граждан. Положительное разрешение из числа принятых к рассмотрению получили граждане по более 3,5 тыс. обращений. По ним оказано содействие в реализации и восстановлении нарушенных прав более 550 тыс. граждан, включая неопределенный круг лиц, сказала Москалькова.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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