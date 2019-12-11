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Умер Юрий Лужков

Совфед начал пленарное заседание с минуты молчания в память о Лужкове

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что Юрий Лужков с января 1996 года по декабрь 2001 года был членом Совета Федерации от Москвы
Пленарное заседание Совета Федерации РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Пленарное заседание Совета Федерации РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в среду начал пленарное заседание с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, умершем во вторник на 84-м году жизни.

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"10 декабря на 84-м году ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Выдающийся государственный деятель, мэр Москвы, который возглавлял ее в самый сложный период, многое сделал для развития столицы и москвичей. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким. Прошу почтить его память минутой молчания", - сказала в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко, обращаясь к коллегам.

Она напомнила, что Лужков с января 1996 года по декабрь 2001 года был членом Совета Федерации от Москвы.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". С июля 1991 года по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. В этой должности он пробыл до 2010 года.

Лужков будет похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияУмер Юрий Лужков
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