Юрий Лужков. Свой для каждого

Экс-мэр всегда говорил, что хочет сделать Москву лучшим, самым красивым, безопасным, социально защищенным и самым притягательным городом мира. Насколько ему это удалось - каждый для себя решает сам

Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с июня 1992 по сентябрь 2010 года, умер во вторник. Ему было 83 года. Телеграмму с соболезнованиями его родным и близким направил президент РФ Владимир Путин. "С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба, - отметил российский лидер. - Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком". Свои соболезнования также высказали глава правительства РФ Дмитрий Медведев, действующий мэр столицы Сергей Собянин, руководители иностранных государств, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также десятки глав российских регионов и городов, представители общественных организаций. Как ожидается, бывший градоначальник будет похоронен на Новодевичьем кладбище 12 декабря, недалеко от могилы своего политического соратника Евгения Примакова. "Человек в кепке" Юрий Лужков возглавил российскую столицу в самый тяжелый для страны период - в 1992 году. Это было то время, когда старые политические и экономические модели уже рухнули, а новые только зарождались. Безработица, инфляция, расцвет криминала - таким он принял город. Принял и очень быстро стал "своим" для каждого москвича, вне зависимости от возраста и профессии.

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Он навел порядок во дворах и на улицах, обеспечил достойные пенсии, социальные пособия и льготы, создал рабочие места не только для москвичей, но и тех, кто ежедневно приезжал сюда работать из соседних областей. На столицу стали равняться другие города. Сам же мэр формулировал задачу градоначальника лаконично: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии. У него многое получалось и город прирастал новыми территориями, линиями метро, дорогами и коммуникациями. Журналисты, ежедневно следившие за деятельностью мэрии, давали Лужкову много интересных прозвищ, к примеру, "человек в кепке" или "властелин колец". Каждое из них, вне зависимости от тональности материала, все равно звучало уважительно. Сам экс-мэр к критике относился с вниманием, иногда иронизируя, а иногда и устраивая "разбор полетов" прямо на заседаниях. Конечно, с последующим наказанием провинившихся чиновников. Последние же трудились у Лужкова шесть дней в неделю. Субботу он объявил рабочим днем, совершая объезды города. Экс-мэр лично осматривал стройки, строго допрашивал прорабов и подрядчиков, давал ценные указания, как правило обязательные к исполнению. Единственной поблажкой для чиновников в субботу была возможность сменить деловой костюм на какую-то более неформальную одежду. Но спрос с каждого оставался вполне будничным, а традицию таких объездов со временем переняли и в других регионах. Москва Лужковская

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В годы пребывания Лужкова на посту мэра в городе начали строить деловой центр "Москва-Сити", восстановили храм Христа Спасителя и "Манеж", открыли парк Победы, ликвидировали Черкизовский рынок, реконструировали МКАД, запустили движение по Третьему транспортному кольцу и монорельсу, начали снос пятиэтажек. В то же время в городе сократилась протяженность трамвайных линий, были снесены несколько сотен исторических зданий, в частности, гостиница "Москва", "Военторг" и большая часть строений "Теплых рядов". Построенные на их месте здания неоднократно подвергались критике со стороны общественников. Правда, реконструировались не менее именитые объекты, к примеру, усадьба "Царицыно", Петровский путевой дворец и Воскресенские ворота. Русский мир Многие соотечественники за рубежом благодарны Лужкову за поддержку русского языка, исторической памяти и того самого русского мира, которого в 90-е годы так еще не именовали, но пинали и унижали повсеместно. Севастопольцы и моряки Черноморского флота вспомнят, как в самые кризисные годы четверть века назад Москва буквально кормила экипажи кораблей и подлодок, ремонтировала школы и строила дома.

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