Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым пройдет в четверг в храме Христа Спасителя. Отпевание совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало - в 11:00. Перед этим состоится гражданская панихида. Прощальные речи присутствующие смогут произнести с 09:30.
Лужкова, который умер 10 декабря в возрасте 83 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, соавтора текста гимна Советского Союза и автора текста гимна РФ Сергея Михалкова и недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД Евгения Примакова.
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". В 1992 году указом президента Бориса Ельцина назначен мэром Москвы, занимал эту должность до 2010 года. Как сказала в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко, "выдающийся государственный деятель, мэр Москвы, который возглавлял ее в самый сложный период, многое сделал для развития столицы и москвичей".
В 1990-х годах благодаря усилиям Лужкова восстановили храм Христа Спасителя, Казанский собор и Иверские ворота на Красной площади, отреставрировали Большой театр и Гостиный Двор, Манежную площадь. Тогда же началась программа по сносу ветхого жилья, построенного в 1950-1960-х годах, т. н. хрущевских пятиэтажек. В программу включили 1,7 тыс. таких домов общей площадью около 6 млн кв. м. К концу 2010 года, когда Лужков ушел в отставку, работы провели более чем по 1,2 тыс. объектов расселения. При Лужкове построили 33 станции метрополитена, включая "Парк Победы" - самого глубокого в Москве заложения, 84 метра. При нем начали действовать две новые линии подземки - Люблинско-Дмитровская и Бутовская.
Лужков одним из первых глав субъектов РФ установил доплаты к пенсиям, введя понятие городского социального стандарта. Столичные власти независимо от размера пенсии финансируют доплаты всем неработающим пенсионерам.
Как подчеркнул в телеграмме с соболезнования президент Владимир Путин, "Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба - ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".