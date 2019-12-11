Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

Экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Сергеем Михалковым и Евгением Примаковым

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым пройдет в четверг в храме Христа Спасителя. Отпевание совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало - в 11:00. Перед этим состоится гражданская панихида. Прощальные речи присутствующие смогут произнести с 09:30.

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Лужкова, который умер 10 декабря в возрасте 83 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, соавтора текста гимна Советского Союза и автора текста гимна РФ Сергея Михалкова и недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД Евгения Примакова. Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". В 1992 году указом президента Бориса Ельцина назначен мэром Москвы, занимал эту должность до 2010 года. Как сказала в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко, "выдающийся государственный деятель, мэр Москвы, который возглавлял ее в самый сложный период, многое сделал для развития столицы и москвичей".

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