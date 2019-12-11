{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Юрий Лужков

Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

Экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Сергеем Михалковым и Евгением Примаковым

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым пройдет в четверг в храме Христа Спасителя. Отпевание совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало - в 11:00. Перед этим состоится гражданская панихида. Прощальные речи присутствующие смогут произнести с 09:30.

На эту тему
"Лужков превратил Москву в мегаполис мирового уровня"

Лужкова, который умер 10 декабря в возрасте 83 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, соавтора текста гимна Советского Союза и автора текста гимна РФ Сергея Михалкова и недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД Евгения Примакова.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". В 1992 году указом президента Бориса Ельцина назначен мэром Москвы, занимал эту должность до 2010 года. Как сказала в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко, "выдающийся государственный деятель, мэр Москвы, который возглавлял ее в самый сложный период, многое сделал для развития столицы и москвичей".

На эту тему
Биография Юрия Лужкова

В 1990-х годах благодаря усилиям Лужкова восстановили храм Христа Спасителя, Казанский собор и Иверские ворота на Красной площади, отреставрировали Большой театр и Гостиный Двор, Манежную площадь. Тогда же началась программа по сносу ветхого жилья, построенного в 1950-1960-х годах, т. н. хрущевских пятиэтажек. В программу включили 1,7 тыс. таких домов общей площадью около 6 млн кв. м. К концу 2010 года, когда Лужков ушел в отставку, работы провели более чем по 1,2 тыс. объектов расселения. При Лужкове построили 33 станции метрополитена, включая "Парк Победы" - самого глубокого в Москве заложения, 84 метра. При нем начали действовать две новые линии подземки - Люблинско-Дмитровская и Бутовская.

Лужков одним из первых глав субъектов РФ установил доплаты к пенсиям, введя понятие городского социального стандарта. Столичные власти независимо от размера пенсии финансируют доплаты всем неработающим пенсионерам.

Как подчеркнул в телеграмме с соболезнования президент Владимир Путин, "Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба - ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".

Теги
РоссияУмер Юрий Лужков
Реклама на ТАСС
"Известия": СФ поддержал законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан
По словам автора законопроекта Александра Старовойтова, к документу есть ряд замечаний и он готов его доработать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС