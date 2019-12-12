Путин придет на церемонию прощания с Лужковым

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин придет на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

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"Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Церемония прощания с Лужковым, скончавшимся 10 декабря на 84 году жизни, проходит в храме Христа Спасителя.

Ранее Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким бывшего градоначальника. Глава государства назвал Лужкова личностью поистине неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком.

Песков ранее отмечал, что президент всегда высоко ценил вклад Лужкова в развитие не только Москвы, но и всей страны. По его словам, Путина и Лужкова связывали очень теплые и конструктивные отношения.