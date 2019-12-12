{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Юрий Лужков
Обновлено 

Путин придет на церемонию прощания с Лужковым

Церемония прощания с Юрием Лужковым проходит в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин придет на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

На эту тему
"Лужков превратил Москву в мегаполис мирового уровня"

"Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Церемония прощания с Лужковым, скончавшимся 10 декабря на 84 году жизни, проходит в храме Христа Спасителя.

Ранее Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким бывшего градоначальника. Глава государства назвал Лужкова личностью поистине неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком.

Песков ранее отмечал, что президент всегда высоко ценил вклад Лужкова в развитие не только Москвы, но и всей страны. По его словам, Путина и Лужкова связывали очень теплые и конструктивные отношения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичУмер Юрий Лужков
Реклама на ТАСС
Кабмин внес в Думу законопроект об эксперименте по ведению электронных документов
Работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС