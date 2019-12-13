Пиотровский назвал назначение бывшего зама в Дирекцию Минкультуры "нестандартным ходом"

Новиков в 2017 году оставил должность в Эрмитаже в связи с расследованием уголовного дела о хищениях. Впоследствии он сумел добился снятия судимости. О его назначении и.о. руководителя Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ по строительству стало известно в четверг, 12 декабря. Ранее должность главы дирекции занимал Николай Циганов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал назначение своего бывшего заместителя по капитальному строительству Михаила Новикова на пост и.о. главы Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации "нестандартным ходом" министерства. Об этом он сказал ТАСС в пятницу.

"Это, конечно, нестандартный ход министерства, но, тем не менее, ход интересный. Михаил Новиков - большой, крупный специалист и знаток строительного дела, он точно так же знаток всяких нюансов строительного дела, так что посмотрим, как он будет в этой сфере работать", - прокомментировал назначение Новикова Пиотровский.

Гендиректор Эрмитажа также отметил, что Эрмитаж официально снял претензии к Новикову после того, как он компенсировал весь нанесенный финансовый ущерб. "Был нанесен финансовый ущерб, ущерба инженерного нанесено не было, так что формальных претензий у Эрмитажа к нему нет", - сказал он.

Новиков в период работы в Эрмитаже вел крупные проекты музея - строительство Реставрационно-хранительского центра в Старой Деревне, реставрацию здания Биржи на Стрелке Васильевского острова для музея геральдики и наград, реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Он оставил должность в связи с уголовным делом о хищениях: в июле 2018 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил его к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года и штрафом в 500 тыс. рублей.

Судимость погашена

Суд установил, что Новиков вместе с управляющим компанией "Балтстрой" Александром Коченовым участвовал в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус Эрмитажа. Приговор вступил в законную силу в сентябре 2018 года, однако в дирекции Минкультуры ТАСС сообщили, что судимость Новикова погашена. "Неснятых и непогашенных судимостей Новиков не имеет, возражений правоохранительных органов против данного назначения нет", - подчеркнули в дирекции.

Эрмитаж, признанный в этом процессе потерпевшей стороной, отозвал в 2018 году иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб, поэтому гражданское производство было прекращено.

В августе этого года, по данным картотеки Всеволожского городского суда Ленинградской области, Михаил Новиков подал ходатайство об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости. Суд ходатайство удовлетворил.

О дирекции

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ занимается организацией проектирования, строительства, реконструкции, противоаварийных работ, эксплуатации, технического оснащения объектов капитального строительства, в том числе объектов культурного наследия. Среди объектов, с которыми работает дирекция - Соловецкий монастырь, новая сцена Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, Музей Мирового океана в Калининграде, ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, башня Олафа в Выборгском замке.