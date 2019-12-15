Рейс Москва - Краснодар вылетел из Домодедово после задержки из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Краснодар, вылетел из столичного аэропорта Домодедово после проверки информации об угрозе взрыва, которая оказалась ложной. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 16:28 самолет рейса Москва - Краснодар вылетел в пункт назначения из аэропорта Домодедово", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье поступила информация о том, что на борту этого самолета, который должен был вылететь в 13:45, заложено взрывное устройство. Полиция в ходе проверки не обнаружила взрывоопасных предметов. Был задержан пассажир, сообщивший данную информацию, он отправлен на медицинское освидетельствование.