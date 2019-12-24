Роспотребнадзор проведет проверки для прекращения продажи аналогов снюса

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в РФ. Об этом во вторник говорится в сообщении ведомства.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

"Во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации в целях предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции, отнесенной к пищевой, во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена. Однако некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Роспотребнадзор имеет лабораторные доказательства того, что употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи.

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в случаях, установленных законом, незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Исполнение поручения находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - добавляют в ведомстве.

Защитить детей

В приказе уточняется, что также должен быть обеспечен мониторинг сайтов в интернете и их блокировка, если будет выявлено, что они занимаются распространением такой продукции.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе итоговой пресс-конференции фракции заявлял, что выступает за однозначный запрет продажи снюсов и никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.