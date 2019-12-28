Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

После вступления документа в силу будет разрешено "курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Курилки могут быть организованы "в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений". Таким образом, будет снят запрет на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания.

В середине июля глава профильного комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский говорил, что комитет не поддерживает этот законопроект. Тогда сенатор отмечал, что эта инициатива станет шагом назад, после которого придется возвращать места для курения в гостиницах, санаториях и на вокзалах. Позже сенатор подчеркнул, что в Совфеде изменили точку зрения по поводу этого законопроекта после проработки многих деталей.